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Pastef interdit de vendre ses cartes : Amadou Ba annonce la saisine systématique de la Cour suprême

Amadou Ba, député et responsable du parti Pastef, a annoncé ce samedi une “saisine systématique” de la Cour suprême pour contester les mesures d'interdiction de rassemblement prises par l'administration dans le cadre de l'opération de vente des cartes de membre du parti.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a dénoncé ce qu'il qualifie de stratégie « d'intimidation, de provocation et de déstabilisation » visant, selon lui, à ralentir le rythme de la vente des cartes. Il a également invité l'administration territoriale à « garder sa neutralité » ou, à défaut, à « fournir des motivations factuelles de ses interdictions de rassemblement ».


Texte in extenso



Pastef interdit de vendre ses cartes : Amadou Ba annonce la saisine systématique de la Cour suprême
Face aux interdictions sans fondement de la vente des cartes de membre : systématiser la saisine de la Cour suprême

Salam à tous

Face à une véritable entreprise de tentative de sabotage de la vente de nos cartes de membre, nous vous prions d’envoyer AUTOMATIQUEMENT les interdictions de rassemblements’ aux SG du parti Pastef.
La Cour suprême sera SYSTÉMATIQUEMENT saisi pour documenter ce retour en arrière dangereux pour la liberté des citoyens et la stabilité politique.

Il nous faut de la matière pour déterminer l’ampleur de ces pratiques d’interdiction sans fondement, prouver que c’est une VÉRITABLE COMMANDE POLITIQUE avant de nous préparer à faire face à leur généralisation illégale.

INTIMIDATIONS, PROVOCATIONS ET DÉSTABILISATIONS, voilà la stratégie pour ralentir le rythme de la vente des cartes.

Depuis quand vendre des cartes de membre peut-il constituer un « trouble à l’ordre public »?
Les sénégalais ont combattu l’intimidation sous l’ancien régime. Il ne faut pas banaliser son retour.

La cour suprême DOIT ÊTRE MISE DEVANT SES RESPONSABILITÉS face à ces violations des droits fondamentaux des citoyens.

Le nouveau Régime transforme chaque déplacement ministériel ou DGesriel en meeting et rassemblement politique, en présence des préfets et sans aucune autorisation.

Que l’administration territoriale garde sa neutralité ou fournit des motivations factuelles de ses interdictions de rassemblement.

Si Ousmane Sonko était toujours premier ministre, auriez-vous interdit la vente des cartes de membre?
La réponse à cette question déterminera votre degré d’objectivité.

Ils ont compris une chose essentielle. Si le million de militants est atteint, la césure entre Pastef parti du peuple et l’autre entité en gestion composée majoritairement de transhumants, sera politiquement catastrophique.

Allons paisiblement à la rencontre des citoyens loin des hôtels et palaces feutrés, continuons pacifiquement à vendre nos cartes de membre, et laissons les se salir les mains
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Moussa Ndongo

Samedi 25 Juillet 2026 - 18:46


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