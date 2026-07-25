Kolda : les femmes et filles handicapées renforcent leurs capacités sur leurs droits et la lutte contre les violences basées sur le genre

Les femmes et filles vivant avec un handicap dans le département de Kolda prennent part à une session de renforcement de capacités consacrée à leurs droits et à la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Cette rencontre de cinq jours, actuellement en cours dans la capitale du Fouladou, est organisée par le Centre de conseils pour adolescents (CCA) de Kolda avec l'appui de l'ONG Humanité & Inclusion (HI), dans le cadre de son projet Ensemble.



À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir une meilleure inclusion des femmes et filles handicapées en leur permettant de mieux connaître leurs droits et les mécanismes de protection existants. L'objectif est également de favoriser leur accès aux services essentiels, notamment dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, de l'éducation, de la justice, de la formation professionnelle, du financement et de la participation aux instances de prise de décision.



Selon Madame Khady Ndao, chargée du projet Santé sexuelle et reproductive à Humanité & Inclusion (HI), cette activité s'inscrit dans une démarche visant à réduire les inégalités auxquelles les personnes vivant avec un handicap sont confrontées au quotidien.



« Nous voulons renforcer l'inclusion des filles et des femmes handicapées afin qu'elles puissent accéder, au même titre que les autres citoyennes, aux services de santé de la reproduction, à l'éducation, à la justice, aux opportunités de formation, au financement ainsi qu'aux espaces de prise de décision », a-t-elle expliqué.



Au nom des bénéficiaires, Madame Talla Kandé, trésorière du Centre des handicapés de Kolda, s'est réjouie de la tenue de cette session de formation. Elle a salué une initiative qui, selon elle, répond à un besoin réel des personnes vivant avec un handicap.



Elle estime que ce renforcement de capacités arrive à point nommé pour contribuer à améliorer leur situation, rappelant que les personnes handicapées demeurent encore insuffisamment prises en compte et souvent marginalisées dans de nombreuses initiatives.



À travers cette formation, le CCA de Kolda et Humanité & Inclusion réaffirment leur engagement en faveur d'une société plus inclusive, où les femmes et filles handicapées disposent des mêmes chances d'accès aux droits, aux services et aux opportunités de développement.