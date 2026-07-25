56e promotion des élèves-gendarmes : 1971 nouveaux gradés intègrent la Gendarmerie nationale

Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé a présidé le vendredi 24 juillet 2026 la cérémonie de sortie de la 56e promotion d,es élèves-gendarmes dans la mythique caserne Général Waly Faye, abritant l’école des sous-officiers de la gendarmerie nationale (ESOGN).



Selon le ministère, cette promotion, baptisée gendarme Maïmouna Ndao, est forte de mille neuf cent soixante-onze (1971) élèves gendarmes, parmi lesquels deux cent cinquante-quatre (254) personnels féminins et trois stagiaires de la République sœur de Guinée-Bissau. Ces hommes et femmes auront la noble mission de protéger les citoyens, de faire respecter la loi et de défendre les valeurs de notre République.



«La qualité d’une institution militaire repose d’abord sur la qualité de la formation de ses Ressources humaines, c’est pourquoi l’Ecole des sous-officiers de la Gendarmerie nationale occupe une place centrale dans le dispositif de préparation de nos futurs gendarmes», souligne le ministre Yankhoba Diémé.



Le ministre a aussi donné quelques orientations aux nouveaux gendarmes de cette 56e promotion qui porte le nom de gendarme Maïmouna Ndao. « Bien que disparue prématurément, la regrettée gendarme Maïmouna Ndao demeure une référence pour la Gendarmerie nationale. Puissiez-vous vous inspirer de son parcours et faire vivre, à votre tour, les valeurs qu’elle a incarnées avec tant de dignité : l’honneur, le courage, la fidélité, le sens du devoir et le dévouement au service de la République », précise le ministre des Forces armées.