Ousmane Sonko lance un appel solennel aux Sénégalais : « Faisons de SM10 Agro notre projet à tous »

À Bambali, ce samedi 19 septembre 2026, Ousmane Sonko n'a pas seulement rendu hommage à Sadio Mané. Le président de l'Assemblée nationale a également lancé un appel solennel à l'ensemble des Sénégalais, les invitant à s'approprier le projet agro-industriel SM10 Agro-alimentaire.



« Je voudrais adresser un appel solennel à tout le monde. Parce qu'on a tendance à oublier que, derrière les chiffres qu'on donne, ça peut paraître facile pour beaucoup d'entre nous de penser que Sadio Mané est immensément riche, qu'il a de l'argent. Peut-être 11 milliards, ce n'est pas grand-chose pour lui », a-t-il déclaré.



Le leader de Pastef a tenu à rappeler le sens du sacrifice consenti par le footballeur. « Derrière ces 11 milliards, il faut que nous rappelions tous que ce sont des années de sacrifices, de douleurs, d'échecs suivis de relèvements. Ce sont des années de pression. La vie d'un sportif de haut niveau n'est pas facile. La pression dans les clubs, la pression en équipe nationale, les attentes, les critiques, la douleur dans l'effort physique, qui ont permis à Sadio Mané, brique après brique, de réunir les moyens qu'il vient investir ici, chez lui ».



Pour Ousmane Sonko, la réussite du projet dépasse le seul cadre de Bambali. « Si ça réussit, ça réussira d'abord pour les centaines de milliers de jeunes, les centaines de milliers de femmes qui vont travailler ici. Ça réussira pour l'image et la réputation de Bambali, du département de Sédhiou, de la région de Sédhiou et de la Casamance tout entière. Ça réussira pour l'image du Sénégal ».



Il a insisté sur la dimension collective de l'initiative. « Ceux qui vont venir ici, ce n'est pas seulement les gens de Bambali. Ce n'est pas seulement les gens de Sédhiou ou de la Casamance. Ceux qui pilotent le projet ne sont pas seulement les gens de la Casamance. Et nous devons tous aider à la réussite de ce projet. Chacun et chacune d'entre nous doit faire de ce projet son projet. Souhaiter plus que ce projet réussisse. S'investir plus qu'avec de l'argent pour que ce projet réussisse. Et ça, c'est extrêmement important ».



Le président de l'Assemblée nationale a conclu son propos en forme de mise en garde, rappelant les échecs du passé. « Beaucoup de gens ont voulu revenir. Beaucoup de gens ont voulu investir. Mais beaucoup de gens ont été freinés par la déception, par les échecs, par les mauvais comportements. Il faut que nous relevions tous ensemble ce défi ».