Projet SM10 Agro : quand Ousmane Sonko soufflait à Sadio Mané l'idée d'investir dans l'agro-industrie

L'histoire du projet SM10 Agro-alimentaire ne date pas d'hier. Présent à Bambali ce samedi 19 septembre 2026 pour la pose de la première pierre, Ousmane Sonko a révélé les coulisses de cette aventure, en retraçant un échange avec Sadio Mané remontant à 2023.



« En 2023, et c'est bien que je retrace un pan historique pour informer les Sénégalais d'un processus, j'ai eu à discuter avec Sadio Mané. Il était en Allemagne avec son frère. J'étais à la Cité Keur Gorgui, et nous avons échangé au téléphone », a raconté le président de l'Assemblée nationale.



À l'époque, Sadio Mané planche sur des projets dans le tourisme et l'hôtellerie. Ousmane Sonko se souvient alors lui avoir livré un conseil : « Cher frère, tout ça c'est bien, tout ça c'est important. Effectivement, en Casamance, nous manquons de réceptifs. Mais je pense qu'il y a mieux. C'est d'essayer d'investir dans l'agro-industrie, pour que nos fruits puissent être transformés en Casamance. La noix de cajou, la pomme d'acajou, la mangue, les oranges, tout ce qui pourrit en Casamance, que nous puissions transformer ça sur place. »



Le leader de Pastef avait même avancé des arguments chiffrés. « Je lui ai dit, ne serait-ce que pour la noix de cajou : nous produisons en moyenne entre 100 et 150 000 tonnes, dont plus de 80 % est exportée en direction de l'Inde, pour y être décortiquée, transformée, et acheminée dans le reste du monde. Et ce n'est pas cher de mettre en place une unité industrielle pour décortiquer la noix de cajou ».



Les échanges se sont poursuivis dans le temps. « Je ne dirai pas que ce sont mes conseils qui ont été suivis, parce que quand je lui ai dit ça, il m'avait effectivement répondu qu'avec ses équipes, il était en train de réfléchir également à ces axes. Et nous avons poursuivi ces échanges ».



Après l'arrivée au pouvoir en 2024, la dynamique s'est accélérée. « J'ai discuté avec Sadio Mané, qui a confirmé ses ambitions, son intention dans ce créneau. Et je l'ai mis en rapport avec le DG de l'APIX, ici présent. Et je lui ai dit : Je veux un suivi particulier, un accompagnement à toute épreuve, pour que ces projets puissent voir le jour, parce que ce sera dans l'intérêt du Sénégal dans sa globalité, ce sera dans l'intérêt de la Casamance, ce sera dans l'intérêt de la région, du département de Sédhiou et de Bambali ».



Ousmane Sonko dit avoir suivi le dossier de près. « J'ai eu à suivre ce projet pas à pas. Toutes les difficultés, jusqu'aux dernières, celles qui ont fait que le projet a pris du temps, le DG de l'APIX m'en avait parlé. J'ai moi-même appelé d'ailleurs Serigne Moustapha Sylla, puisqu'il a une certaine influence, et je lui ai demandé de voir dans quelles mesures il pouvait être lui aussi un accompagnateur pour bien communiquer sur l'impact et l'importance de ce projet ».