Projet SM10 Agro : le ministre de l’Industrie salue un « pacte patriotique » et réaffirme l’engagement de l’État

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé, ce samedi 19 septembre 2026, la cérémonie de pose de la première pierre du projet agro-industriel SM10 Agro-alimentaire, porté par l’international sénégalais Sadio Mané, à Bambali, dans la région de Sédhiou (sud). Le ministre a parlé d’un « pacte patriotique » et affirmé l’engagement de l’État à accompagner le projet.



« Je suis venu accompagner un projet transformateur, un projet agro-industriel. Je suis venu accompagner un porteur de projets, Sadio Mané. Le développement industriel de notre pays ne doit plus être un concept abstrait. Il doit être une réalité tangible, ancrée dans nos territoires. Sédhiou, en produisant plus de la moitié de la production nationale de mangue, est le cœur battant de cette filière », a déclaré Serigne Guèye Diop.



Il a ajouté : « Pourtant, il est inacceptable que cette richesse continue de quitter nos terres, sans être transformée, laissant échapper une valeur ajoutée cruciale pour notre économie nationale ».



Selon le ministre, le projet SM10 constitue une réponse concrète à cette ambition. « Le projet SM10, porté par Sadio Mané et ses partenaires, est la réponse concrète de ce que nous attendions. Avec cette plateforme industrielle de 500 hectares, ce projet n’est pas seulement un investissement privé de 11,7 milliards, c’est un pacte patriotique ».



Serigne Guèye Diop a ensuite rendu hommage à Sadio Mané. « Sadio Mané, je voulais vous rendre hommage. Patriote, c’est ça le patriotisme. Investir chez soi, investir parmi les siens, et aider sa population. Je voulais vous rendre hommage aussi pour votre générosité, pour la transformation économique que vous allez faire à partir de maintenant, pour la création d’emplois que vous allez faire, surtout pour la création de richesses. Vous êtes en train de commencer ce qu’on appelle une révolution industrielle dans le Pakao ».



Soutien de l’Etat au projet



Le ministre a également inscrit le projet dans la Vision Sénégal 2050. « Je voulais également vous dire que ce projet est en ligne avec la Vision Sénégal 2050, une vision qui privilégie la souveraineté alimentaire, la création d’emplois pour nos jeunes, et la valorisation de nos ressources locales. Ce projet vient s’intégrer dans ce qu’on appelle les agropoles du Sud, neuf zones industrielles ».



Il a réaffirmé le rôle de l’État aux côtés des promoteurs. « En posant cette pierre, le gouvernement réaffirme son engagement à accompagner les promoteurs comme SM10 Agro, qui choisissent d’investir dans le made in Sénégal. Le rôle du ministère de l’Industrie et du Commerce est de créer un environnement propice, de simplifier les procédures, et de garantir que chaque fruit transformé ici puisse fièrement porter le label de notre pays sur les marchés internationaux ».



Avant de conclure : « Vous aurez tout le soutien, cher M. Mané, de mes services, l’APIX, l’ASEPEX et tous les autres services de l’État. Le projet sera aussi appuyé par le Bureau de mise à niveau (BMN), l’agence de développement des PME, ici au Sénégal. Il devra être aussi éligible à l’Initiative Sunu champions de la Mangue, Sunu champions pour chaque terroir, et vous êtes en fait notre champion ».