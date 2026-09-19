Sadio Mané pose la première pierre de SM10 Agro : « Bambali m’a donné mes racines, je lui rends une partie »

La première pierre du projet agro-industriel SM10 Agro-alimentaire, porté par l’international sénégalais Sadio Mané à travers sa filiale SM10 Agro, a été posée ce samedi 19 septembre 2026 à Bambali, dans la région de Sédhiou (sud). Devant une assistance nombreuse, l’attaquant a livré un discours chargé d’émotion, entre hommage à ses racines et ambition pour la jeunesse de la Casamance.



« Aujourd’hui est un jour que je garderai pour toujours dans mon cœur. Nous sommes réunis ici pour poser la première pierre de SM10 Agro. Mais pour moi, cette pierre représente bien plus que le début d’un projet agricole. Elle représente un rêve, une promesse, et surtout un retour aux sources », a déclaré avec émotion le patron de SM10 Agro.



Revenant sur son parcours, Sadio Mané a tenu à rappeler ce que Bambali lui a donné. « Je suis né ici, j’ai grandi ici, j’ai joué ici aussi. Tout a commencé ici. C’est sur cette terre que j’ai appris le courage, le travail, le partage et l’humilité. Avant les stades, avant les lumières, et avant les victoires, il y avait Bambali. C’est ici que mes rêves ont commencé ».



L’international sénégalais a également eu une pensée pour sa famille et pour ceux qui l’ont accompagné dans son ascension. « J’ai une pensée profonde pour ma famille, mes parents, et toutes celles et ceux qui m’ont accompagné. Lorsque j’étais un jeune garçon qui rêvait de devenir footballeur, certains ne sont plus là pour voir ce moment, mais ils resteront toujours présents dans mon cœur. SM10 Agro est aussi un hommage à toutes ces personnes ».



Un projet pour Bambali et sa jeunesse



Sadio Mané l’a répété : ce projet, il ne veut pas qu’il soit seulement le sien. « Je veux qu’il soit celui de Bambali, celui de notre jeunesse, de notre agriculture, de nos familles. Notre terre est riche, notre jeunesse est pleine de talent et d’énergie. Avec SM10 Agro, nous voulons contribuer à créer des emplois, développer l’agriculture, valoriser nos terres et offrir de nouvelles opportunités à notre jeunesse ».



L’ambition affichée dépasse le cadre du village. « L’ambition est aussi de montrer qu’un jeune de Casamance peut construire son avenir sur sa propre terre, sans être obligé de partir pour chercher ailleurs les possibilités qui lui manquent ici. Nous voulons créer de la valeur, accompagner les acteurs locaux et participer, à notre échelle, au développement économique et social de Bambali et de toute la région ».



Le footballeur a exprimé sa « profonde gratitude » au président de la République, au chef du gouvernement, à l’ensemble des membres du gouvernement ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale « pour l’attention portée à notre initiative ».



Il a également remercié les autorités administratives, territoriales et locales pour leur accompagnement, ainsi que le président de la Fédération sénégalaise de football « pour sa présence et son soutien ». Sadio a remercié aussi ses partenaires.



« Nous semons un espoir »



L’attaquant des “Lions” a insisté sur la portée symbolique de l’instant. « Aujourd’hui, nous ne nous racontons pas d’histoires. Aujourd’hui, nous semons. Nous semons une première pierre. Nous semons un espoir. Nous semons une ambition. Et j’espère que demain, nos enfants pourront regarder cette terre et dire : ici, quelque chose a commencé ».



Le joueur a également évoqué l’héritage qu’il souhaite laisser. « Je ne veux pas qu’on se souvienne seulement de moi pour les buts que j’ai marqués ou les trophées que j’ai remportés. Je souhaite qu’on se souvienne aussi de ce que nous avons réussi à construire ensemble pour notre communauté. Bambali m’a donné mes racines, Bambali m’a donné mon identité, Bambali m’a aussi donné le courage de rêver.



Aujourd’hui, à mon tour, je veux lui rendre une petite partie de ce qu’il m’a donné ».



Avant de conclure : « Aujourd’hui, nous posons une pierre et nous construisons une histoire. Que Dieu bénisse Bambali, notre jeunesse, et bien sûr le Sénégal que nous aimons tous et que nous portons dans notre cœur. Merci à tous ».



Le projet SM10 Agro, dont l’investissement est estimé à 11, 7 milliards de francs CFA, doit contribuer au développement économique de Bambali à travers une vocation agro-industrielle.