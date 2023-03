Ousmane Sonko : « on a envoyé à l’étranger un échantillon du liquide pour analyse »

Il a pris la parole ce lundi soir depuis son évacuation dans une clinique après les violentes manifestations jeudi dernier. L’opposant Ousmane Sonko s’est exprimé sur le liquide aspergé sur lui jour-j. Il a fait savoir qu’un échantillon a été envoyé à l’étranger pour faire une analyse.



« Tout monde a vu ce qui s’est passé. On m’a aspergé un liquide. On ne sait pas encore quel genre de produit il s’agit. On a envoyé un échantillon à l’étranger pour analyser vue qu’on ne dispose pas de matériels pour le faire ici. Déjà des spécialistes en santé se sont exprimés là-dessus. S’il s’avère que c’est le produit en question ça peut nuire », a-t-il dit en wolof, langue locale du Sénégal.



Parlant d’une éventuelle évacuation comme voulue par ses partisans, le leader de Pastef estime que ce n’est pas encore envisageable. « On m’a proposé d’aller me faire consulter à l’étranger. Mais je fais confiance aux agents de santé du Sénégal. Pour le moment, on a attend d’avoir tous les résultats pour prendre une décision ».



Malgré ces violents affrontements ayant causé des dégâts et couté la vie à de jeunes manifestants, Sonko ne compte pas reculer d’un iota. « Si Macky Sall veut mettre fin à ma vie qu’il le fasse. S’il veut mettre fin à la vie des millions de Sénégalais qu’il le fasse. Parce que nous allons refaire ce qu’ils nous ont refusé la dernière fois. Rien m’interdit d’emprunter le chemin que je veux en allant au tribunal. Surtout je ne suis même pas obligé d’aller au tribunal. Je pouvais rester chez moi ».



Le leader de Pastef a annoncé qu’il va rejoindre son domicile dès demain mardi.