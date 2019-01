Ousmane Sonko parle de délibéré politique : "jamais dans l'histoire judiciaire du Sénégal..."

Après le rejet prononcé par la Cour suprême de l'arrêt portant annulation de la condamnation de Khalifa Sall, le leader du parti Pastef Les Patriotes a répété sa conviction selon laquelle, c'est une affaire politique traînée devant les juridictions du pays par Macky Sall, pour écarter un adversaire à la prochaine élection présidentielle.



Sur sa page Facebookk, Ousmane Sonko s'indigne devant ce qu'il considère comme une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal. "Jamais dans l’histoire judiciaire du Sénégal, il n’y a eu une coïncidence aussi troublante entre un agenda politique et un calendrier judiciaire.Jamais dans l’histoire judiciaire du Sénégal, notre pays n’a été autant désavoué par la justice internationale.Jamais dans l’histoire judiciaire du Sénégal, une telle rapidité n’a été observée dans le traitement d’un dossier", a-t-il écrit.



Sonko de rappeler l'intervalle restreinte de temps dans laquelle le régime a précipité le dossier de Khalifa Sall, "De l’instruction du dossier à la phase de jugement de première instance, d’appel et du procès en cassation ce 20 décembre 2018 au verdict de ce 3 janvier 2019 en passant par la levée de l’immunité parlementaire de l’honorable député KHALIFA ABABACAR SALL, les choses sont allées à une vitesse de météore sans précédent dans les annales judiciaire et parlementaire".