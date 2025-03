Ousmane Sonko sur le décès de Me Khoureychi Ba : « ma peine et ma douleur sont profondes »

La perte de Maître Khoureychi Ba, avocat au Barreau de Dakar a sonné comme un écho chez bon nombre de Sénégalais. Depuis l’annonce de son décès, les réactions n’ont pas tardé. A l'image de Guy Marius Sagna, qui parle de choc, le Premier ministre, Ousmane Sonko a réagi via sa page Facebook. « Ma peine et ma douleur sont profondes pour la perte de cet immense homme qui a été de tous nos combats », a -t-il écrit.



Le Premier ministre a salué le courage et le dévouement de celui qui parmi d’autres était à ses côtés durant ces problèmes avec la justice : « Me Cheikh khoureyssi Bâ nous a quittés. Son engagement, son courage et son dévouement, à défendre les droits fondamentaux de la personne humaine resteront à jamais gravés dans nos mémoires ».



Pour finir, Ousmane Sonko a formulé des prières pour cet homme pour son avocat. « Seigneur, en ce mois béni de ramadan, enveloppe - le de ta miséricorde et accorde lui ton pardon ».

« Éminent juriste et homme de culture, il a été un monument de toutes les luttes contre l’injustice et l’arbitraire. Il a été un Avocat digne qui a voué sa toge au service de la vérité. Qu’Allah lui fasse miséricorde », a conclu Sonko.



Pour rappel, Me Khoureychi Ba faisait partie du pool d’avocat qui assistait l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko durant les périodes 2021 à 2024.