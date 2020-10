Oussouye: un lion sillonne la commune et plonge les populations dans la stupeur

La présence d’un lion a été signalée dans la commune d’Oussouye, région de Ziguinchor (sud du pays). Des marques de pattes d’animal plongent toute la population de cette localité dans la stupeur.



Informé, le Commandant du Parc de Basse Casamance a vérifié l’origine de ces pattes. Il a confirmé, après vérification, que ces marques de pattes sont celles de lion. « Plusieurs personnes nous ont signalés la présence d’un lion autour de la ville. Hier et aujourd’hui, aux premières heures de la journée, je me suis rendu à l’endroit indiqué et nous avons vu ces traces parce qu’après la pluie, le lion est sorti pour prendre de l’air », a-t-il expliqué.



Avant de lancer un appel aux populations à ne plus sortir entre 5 heures du matin et 7 heures. « Nous alertons vraiment les populations pour qu’elles fassent preuve de prudence, parce que le lion a souvent des réactions imprévisibles, mais il n’est pas aussi dangereux qu’on le pense, s’il n’est pas provoqué », a lancé le Commandant du Parc dans les colonnes de Les Échos.