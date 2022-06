Ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire Kabiline Diatta: le procureur à la recherche de complices

Le procureur de la République Amady Diouf a déclaré mercredi avoir ouvert une information judiciaire contre Ousmane Kabiline Diatta membre actif du MFDC et ses acolytes. Selon lui, l’affaire est confiée au Doyen des juges d'instruction pour complot et autres infractions contre l'autorité de l'Etat. Il l'a fait savoir lors de sa conférence de presse au Tribunal de Dakar.



« Pour l'instant, j'ai ouvert une information judiciaire contre Ousmane Kabiline Diatta et ses acolytes, qui est confiée au Doyen des juges d'instruction pour complot et autres infractions contre l'autorité de l'Etat, participation à un mouvement insurrectionnel, Actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, Culture et trafic de chanvre indien. Le mandat de dépôt a été requis ainsi qu'une délégation judiciaire pour poursuite des recherches en cours », a déclaré Amady Diouf.



Poursuivant sa déclaration, il précise que toutes les personnes impliquées dans cette affaire vont répondre de leurs actes. « J'ai demandé aux forces de sécurité, agissant sous mon autorité dans le cadre de la police judiciaire, de poursuivre les investigations avec rigueur et détermination et de me présenter toutes les personnes impliquées dans cette affaire, en lien avec les rebelles, afin qu'ils répondent de leurs actes », dit-il.



Le procureur est donc à la recherche de complices ou d'un complice...