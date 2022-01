PAPS lève 4,5 millions dollars auprès de grands groupes d'investisseurs pour accélérer sa croissance

« La pépite sénégalaise PAPS, spécialisée dans le transport et la logistique, vient de réussir une grande prouesse en annonçant avoir mobilisé 4,5 millions de USD, soit 2,6 milliards de FCFA auprès de grands groupes d’investisseurs », lit-on dans un communiqué.



D’après la même source « cette opération de mobilisation de fonds a été codirigée par 4DX VENTURES et ORANGE-SONATEL avec la participation d'investisseurs existants tels que Saviu Ventures et Uma Ventures et de nouveaux investisseurs tels que Yamaha Motor Co., Ltd, Lofty Capital, Proparco, Google black founder fund, To.org, Kepple Ventures et Enza Capital ».



Grâce à cette levée de fonds, poursuit le communiqué, la startup « confirme son ambition d’accélérer sa croissance et de poursuivre son expansion en Afrique et dans le reste du monde. Cette levée de fonds permettra à des milliers d’entreprises africaines d’utiliser la technologie de PAPS pour avoir accès à une logistique globale et intégrée de niveau mondiale ».



Réagissant à cette transaction, le cofondateur et CEO de PAPS, Bamba Lo, déclare : « Je suis fier du travail abattu par l’ensemble des équipes qui nous a permis de concrétiser cette levée de fonds aujourd’hui. Notre ambition est claire : devenir la première structure panafricaine de logistique aux standards internationaux. Nous nous sommes donnés pour mission d’aider nos clients à être plus productifs et performants. Je me réjouis également de la confiance des investisseurs de renoms qui nous rejoignent pour construire la logistique de demain », ajoute le communiqué.