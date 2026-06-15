PASTEF : une « posture prudente et responsable » d'Ousmane Sonko face aux tensions avec Diomaye Faye, selon les analystes

La récente sortie médiatique d'Ousmane Sonko sur RFI et France 24 continue de faire couler beaucoup d'encre. Interrogé sur les soupçons de rupture avec le président Bassirou Diomaye Faye et sur les accusations de trahison qui agitent le paysage politique, le leader de PASTEF a surpris par son ton. Les analystes politiques nationaux s'accordent à y voir un changement de style majeur, décrivant une posture à la fois mesurée, prudente et défensive.



Pour l'analyste politique Ibrahima Bakhoum, cette intervention montre un visage d'Ousmane Sonko auquel les Sénégalais n'étaient pas habitués. Il souligne notamment le « refus du leader de PASTEF de s'enfermer dans une rhétorique passionnelle ».



Le rejet du terme « trahison » est un indicateur fort. Alors que ses propres partisans utilisent volontiers ce mot pour qualifier l'attitude du président Bassirou Diomaye Faye vis-à-vis du « Projet », Ousmane Sonko a délibérément choisi de placer le curseur sur le strict respect des engagements politiques pris devant le peuple, écartant le terrain de l'émotion.



Sur la question sociétale, notamment l'interpellation concernant la législation entourant l'homosexualité, le leader de PASTEF a fait preuve de pragmatisme. Il a simplement rappelé que le cadre légal actuel préexistait de longue date à l'arrivée au pouvoir de l'actuel régime et du parti PASTEF.



Enfin, concernant l'avenir présidentiel et une éventuelle candidature de l'actuel chef de l'État pour un second mandat en 2029, Ousmane Sonko a botté en touche. Il a estimé que chacun d'eux avait son propre chemin à faire et qu'il était prématuré de spéculer sur ces échéances.



Partageant cette lecture, l'analyste Babacar Justin Ndiaye met en avant la « grande prudence d'Ousmane Sonko quant à la gestion des équilibres internes de sa formation politique ». « Face aux questions de nos confrères sur une possible procédure d'exclusion visant Bassirou Diomaye Faye, le leader de PASTEF s'est prudemment retranché derrière l'orthodoxie et la clarté des textes du parti », a-t-il déclaré.



Selon les experts, cette posture défensive et ce changement de ton calculé traduisent une volonté double qui est de « rassurer l'opinion publique sur sa maturité politique tout en balisant, avec méthode, les prochaines étapes de son engagement et l'avenir des instances de PASTEF ».