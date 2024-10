PDS : Mayoro FAYE nommé secrétaire général national du parti en remplacement de Tafsir Thioye

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a dans une note annoncée le successeur de Monsieur Tafsir Thioye. Selon la missive signée par le Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye WADE, en la date du 28 septembre 2024, évoquant les articles 21, 22 et 23 des statuts et règlement intérieur du parti, Monsieur Mayoro FAYE est nommé Secrétaire Général National chargé des relations internationales du parti (PDS) en remplacement de Monsieur Tafsir THIOYE, démissionnaire.