PL : Liverpool surpris par Burnley à Anfield 1-0

En match en retard de la 18e journée de Premier League, Liverpool avait rendez-vous avec Burnley ce jeudi soir, à Anfield. Sur leur pelouse, les Reds visaient bien évidemment la victoire pour se rapprocher du podium et des trois équipes de tête, à savoir Manchester United, Manchester City et Leicester. De l'autre côté, les Clarets, placés juste devant la zone rouge, souhaitaient se donner un peu d'air. Jürgen Klopp gardait son 4-3-3 mais faisait un peu tourner avec Salah sur le banc. En face, Sean Dyche optait pour un 4-4-2 avec le duo Wood-Barnes devant.



Malgré une énorme domination (environ 70% de possession de balle) et de nombreuses tentatives (24 tirs contre 5), les Reds n'ont jamais réussi à trouver la faille, l'ancien Lillois Divock Origi trouvant notamment la barre transversale juste avant la pause (44e). Et en fin de match, les locaux ont été punis puisque Barnes a transformé un penalty à la 83e minute pour offrir les trois points à son équipe (1-0). Avec cette troisième défaite de la saison en PL, Liverpool reste quatrième au classement. Burnley passe seizième.



Footmercato