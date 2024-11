PL : Wolverhampton domine Southampton, Fulham bat Crystal Palace, West Ham et Everton se neutralisent

Ce samedi, le multiplex de fin d’après-midi en Angleterre s’annonçait important pour plusieurs équipes. Même si aucun cador ne prenait part aux quatre rencontres programmées à 16h, plusieurs formations jouaient des rencontres capitales. C’est notamment le cas des Wolves. Lanterne rouge de PL, Wolverhampton recevait Southampton, avant-dernier au coup d’envoi.



Finalement, sur leurs bases, les hommes en jaune ont glané le premier match de leur saison en championnat. Alors que Pablo Sarabia a parfaitement lancé les siens dès la 2e minute (1-0), Matheus Cunha a doublé la mise au retour des vestiaires (2-0, 51e). Avec ce succès, Wolverhampton grimpe à la 18e place et laisse la place de bon dernier aux Saints.



Dans le même temps, une rencontre prolifique avait lieu à Londres entre Brentford et Bournemouth. Au terme d’une belle bataille et grâce notamment à un doublé de Yoane Wissa (27e, 58e), les locaux ont pris l’ascendant malgré des Cherries inspirés. Les Bees grimpent à la 10e place.



Toujours dans la capitale, Crystal Palace s’est incliné à domicile lors du derby face à Fulham. Alors qu’Emile Smith-Rowe avait lancé les Cottagers avant la pause, Harry Wilson, intenable depuis quelques semaines, a entériné le succès des siens en fin de match grâce à un doublé. Fulham grimpe à une encourageante sixième place.



Pour finir, West Ham, à domicile, a concédé un nul vierge face à Everton. Les deux équipes font du surplace en deuxième partie de classement.





Les rencontres de 16h :



Brentford 3-2 Bournemouth : Wissa (27e, 58e), Damsgaard (50e) / Evanilson (17e), Kluivert (49e)



Wolverhampton 2-0 Southampton : Sarabia (2e), Cunha (51e)



Crystal Palace 0-3 Fulham : Smith-Rowe (45+2e), Wilson (83e, 90+3e)



West Ham 0-0 Everton





Avec Footmercato