PNADT Horizon 2035: l’ANAT veut développer le Sénégal à partir de ses territoires et stopper l'exode rural

L’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) a tenu un atelier, ce mercredi 04 mars 2020 à Dakar, pour vulgariser le Plan National d’Aménagement et de Développement du Territorial (PNADT), approuvé par le Conseil Présidentiel sur l’Aménagement du Territoire tenu le 24 janvier dernier. Dans ce Plan, le PNADT vise à doter le Sénégal d’un outil intégré et partagé d’Aménagement du territoire. Ce, pour la mise en cohérence de l’initiative et instruments existant tout en assurant la convergence de ces initiatives dans une vision projetée à l’horizon 2035.



Selon Mamadou Djigo, Directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire, le processus d’élaboration du PNADT lancé le 30 décembre 2014 sur la base d’un diagnostic rétrospectif du territoire national, et d’une analyse prospective, des propositions d’aménagement et du développement ont été formulés. Il s’agit du schéma de structure avec les établissements humains, les pôles de développement, les infrastructures de transport énergétiques. Cinq (5) axes d’aménagement et de développement territorial qui s’articulent aux 3 axes du PSE, 20 orientations stratégiques, 63 objectifs spécifiques et actions d’aménagement et de développement territorial.



« L’objectif de ce Plan, est de développer le Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de son espace et une valorisation durable des ressources territoriale du pays. Pour corriger le déséquilibre qui existe entre Dakar et les autres régions du pays, entre la partie Ouest et la partie Est, nous avons proposé une batterie de choix d’aménagement de territoire avec la proposition de métropole d’équilibre, le métropole régional, avec les grandes affectations qui permettent de connaître pour chaque zone, ce qu’il faut faire là-bas. Aider la population à investir carrément leurs territoires, pour qu’on arrive à faire que l’exode rural et le chômage s’arrêtent », a indiqué Mamadou Djigo.



"La loi d'orientation sur l'Aménagement du territoire doit être votée"

Poursuivant ces propos, il ajoute : « Aujourd’hui, le plan que nous avons réalisé et qui a suppléé l’ancien plan, a tenu compte de beaucoup de choses. Notamment, le déséquilibre spatial, l’installation dans des zones impropres à l’habitat, la valorisation de nos ressources, le désenclavement du pays, entre autres. La loi d’orientation sur l’Aménagement du territoire, nous souhaitons qu’elle soit votée. En disant au Sénégalais qu’il y a une loi qui aujourd’hui nous aide à éviter le délit d’initié ».



Selon M. Djigo, le Sénégal a eu à faire des découpages qui n’obéissaient pas à la réalisation spatiale. « Il y en a ceux qui obéissaient à des mesures purement politiciennes. Le premier plan d’aménagement a été élaboré de 1977 à 1997. Un plan qui a duré 20 ans ».