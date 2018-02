PSG : Di Maria juge la forme du Real

Le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid mercredi pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Si le PSG est légèrement favori au vu de sa forme actuelle, l'ailier parisien Angel Di Maria (29 ans, 4 apparitions et 1 but en LdC cette saison) reste très méfiant au sujet d'un adversaire toujours redoutable sur la scène européenne.

«Le Real Madrid est une grande équipe, et ils répondent toujours présents en Champions League. C'est une compétition complètement différente du championnat. Quand l'hymne de la Champions League retenti, les joueurs se transforment et donnent leur maximum. Cela vaut pour nous aussi bien sûr. Même si le Real ne va pas forcément bien en Liga, ils donneront tout pour nous battre chez eux, devant leur public. Ce ne sera pas un match facile », a expliqué l'Argentin sur le site officiel du club francilien.

Source : Maxifoot