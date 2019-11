PSG-Gana Gueye : « je veux gagner des trophées… »

Le Paris Saint-Germain affronte le FC Bruges ce mercredi soir à domicile. Les Parisiens pourront compter sur Gana Gueye, qui s’est présenté face à la presse pour évoquer cette rencontre.



Comment expliquez-vous le décalage de niveau entre le PSG de la Ligue des champions et celui du championnat ?



« Je n’ai pas d’explications là-dessus. Si j’avais la solution, j’aurais posé ce problème avec mes coéquipiers. Ce n’est pas évident de gagner tous les matchs. Toutes les équipes veulent nous battre. C’est la vie, cela reste du foot. »



Quel joueur est Di Maria selon vous ? Quelle relation avez-vous avec lui ?



« C’est un chambreur. Sur le terrain, c’est un excellent joueur. Il ne recule jamais avec le ballon. Il essaie toujours de trouver des décalages ou de faire des passes décisive. C’est un joueur très important pour l’équipe. »



Comment expliquez-vous la rapidité de votre intégration ? Etes-vous surpris ?



« Non, Pas du tout. Avant d’arriver, je connaissais certains joueurs. Les joueurs m’ont très bien accueilli. On espère que ça va continuer. »



Comment analysez-vous la défaite à Dijon ?



« Je n’ai pas d’explications comme je l’ai dit. Le coach nous a parlés après le match. On espère que ce sera la dernière fois. On va essayer de gagner tous les matchs. Il ne faut pas prendre les matchs trop facilement. »



Ressentez-vous de la pression à Paris après les déceptions de ces dernières années ?



« Franchement, non. Je sens une super motivation. Une envie de bien faire. Il n’y a pas de pression supplémentaire. »



Votre ambition est-elle de remporter la Ligue des champions cette saison ?



« J’ai l’ambition de jouer dans ce club et de gagner tous les matchs. Il faut prendre match après match. Il y a Bruges d’abord. On va essayer de gagner ce match. C’est le moment pour nous de gagner ce match. On va bien se préparer. Il ne fait pas sous-estimer cette équipe. Ce n’était pas facile au match aller. »



Avez-vous plus de motivation de jouer la Ligue des champions que le championnat ?



« On est focalisé sur le championnat aussi mais la Ligue des champions, c’est une grande complétion. Peut-être qu’on a plus de motivation mais c’est inconscient. »



Qu’est-ce que cela fait de jouer aux côtés de Mbappé, Neymar, Icardi etc… ?



« Je me sens très bien autour de cet effectif. Je suis content d’être ici et de continuer ma progression. Je veux gagner des trophées, j’apprends tous les jours. Je suis à l’écoute. Je suis là pour travailler. J’espère qu’on ira le plus loin possible dans toutes les compétitions. »



Neymar est de retour à l’entraînement . Comment l’avez-vous trouvé ?



« Depuis le début, il est très souriant. C’est un très grand joueur. On est content de le voir revenir. Il va tout faire pour être prêt pour les prochains matchs. »