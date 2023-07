PSG : Kylian Mbappé pourrait toucher un énorme montant s’il reste

Alors que le feuilleton sur le départ de Kylian Mbappé du PSG cet été est loin d’être terminé, RMC Sport révèle que l’attaquant français pourrait toucher un énorme montant s’il est toujours au club à la fin juillet.



En fin de contrat dans un an, le meilleur buteur de Ligue 1 devrait en effet percevoir 40 millions d’euros, soit le premier versement de sa prime de fidélité incluse dans son contrat au moment de sa prolongation il y a un an.



Une décision imminente ?



Mercredi, en marge de la présentation de l’entraîneur Luis Enrique, le président Nasser Al-Kheliaifi a d’ailleurs estimé que Mbappé devrait prendre une décision entre prolonger ou partir d’ici « la semaine prochaine, ces dix prochains jours, maximum deux semaines. S’il ne veut pas signer, la porte est ouverte », un timing peut-être pas étranger à cette prime.





Pour rappel, le capitaine de l’équipe de France a envoyé une lettre au club de la capitale il y a plusieurs semaines pour expliquer son souhait de ne pas prolonger et de partir à l’expiration de son contrat en juin 2024. Depuis, le joueur et le club restent campés sur leurs positions.



On veut garder Kylian mais il faut qu’il signe un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement », a de nouveau affirmé Al-Khelaifi. « Je compte sur tous les joueurs avec un contrat en cours », a estimé Luis Enrique.