PSG : La saison de Neymar pourrait être terminée, après sa fracture au cinquième métatarsien

Neymar est arrivé ce jeudi matin sur le sol brésilien pour son opération. La superstar brésilienne était accompagnée du médecin de l'équipe nationale brésilienne Rodrigo Lasmar. Ce dernier a indiqué qu'il ne souffrait pas d'une fissure, mais d'une fracture du cinquième métatarsien. Un diagnostic qui pourrait le contraindre à mettre un terme à sa saison avec le Paris Saint-Germain.

Alors que le professeur Gérard Saillant, représentant du PSG, est aussi sur place, Rodrigo Lasmar n'a pas donné des nouvelles rassurantes à 'Globoesporte'. «Il y a plusieurs types de fractures (...) Pour une fracture comme celle-ci, il n'y a aucun doute. La meilleure et la seule indication est le traitement chirurgical. Parce que le traitement conservateur donne une très grande chance de réfraction dans un délai très court. Nous ne pouvons pas prendre ce risque sur l'athlète », a-t-il expliqué. «Neymar est triste, mais il comprend qu'il n'a pas le choix maintenant. Il se consacrera à la guérison pour être remis, le plus rapidement possible. Nous ferons de notre mieux pour le préparer le plus rapidement possible».

Rodrigo Lasmar a également éteint toute polémique quant aux relations entre le staff de la sélection brésilienne et le PSG. «La relation entre l'équipe brésilienne et le PSG, spécifiquement entre moi et le médecin du PSG, a toujours été très bonne. Nous avons un très bon contact. Dès que nous avons eu l'information, je suis allé à Paris pour évaluer les tests déjà effectués et hier (mercredi), nous sommes allés à l'hôpital pour des tests supplémentaires pour connaître la gravité de la fracture ».

Arrivé au Brésil en fauteuil roulant, Neymar rejoindra l'hôpital Mater Dei de Belo Horizonte pour une opération programmée samedi pour le moment. Sa participation à la Coupe du monde n'est pas remise en cause. Mais il devra certainement oublier les dernières échéances de sa première saison à Paris, à l'exception, peut-être, de la finale de la Ligue des champions si le club de la capitale arrive à ce stade. Elle se déroulera le 26 mai. Et c'est à cette période que le retour du Brésilien est attendu.

Source : Besoccer