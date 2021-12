PSG : Lionel Messi est heureux à Paris

Lionel Messi (34 ans) est un homme heureux. Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance du FC Barcelone après avoir passé l'essentiel de sa carrière du côté du Camp Nou, l'international argentin a été contraint de s'acclimater à un nouveau pays, une nouvelle culture et surtout un nouveau championnat avec la Ligue 1.



S'il laisse de nombreux observateurs du ballon rond sur leur faim (6 buts et 5 passes décisives en 15 apparitions avec le Paris SG), le n°30 des Rouge et Bleu monte petit à petit en puissance sur le pré. Présent à Dubaï ce mardi pour une visite de l'Expo 2020, Leo Messi a en tout cas assuré qu'il se sentait bien à Paris.



« C'est vrai que c'était un énorme changement pour nous parce que nous vivons au même endroit depuis si longtemps et ce n’était pas un changement facile, mais nous nous sentons vraiment bien, nous vivons dans une ville magnifique et je joue pour l'une des meilleures équipes du monde donc nous sommes très heureux », a ainsi confié La Pulga, après avoir réitéré son ambition d'offrir au PSG la première Ligue des champions de son histoire. « Ils ont essayé et ils sont très proches de la gagner. [...] Le trophée de la Ligue des champions est spécial et toutes les équipes veulent l'obtenir donc nous allons essayer de le décrocher aussi. » Les conditions semblent en tout cas réunies pour que l'homme aux 7 Ballon d'Or exprime enfin pleinement ses qualités du côté du Parc des Princes.