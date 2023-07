PSG : Luis Enrique lance un avertissement brutal à Kylian Mbappé

Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique doit gérer l’épineux dossier Kylian Mbappé. Et il ne fera aucun cadeau au Français.





Luis Enrique n’aura pas le choix du roi. Contrairement à son prédécesseur Christophe Galtier, le technicien espagnol ne comptera pas sur la fameuse MNM. Lionel Messi, qu’il a connu au FC Barcelone, est parti. Libre, l’Argentin s’est engagé en faveur de l’Inter Miami.



Neymar, lui, est poussé vers la sortie depuis un an. Bien que Manchester United soit très intéressé comme révélé sur notre site, le Brésilien résiste pour le moment. L’arrivée de Luis Enrique, qu’il a croisé chez les Culés, pourrait changer la donne.



Les deux hommes doivent se rencontrer prochainement alors que Ney n’a pas rassuré lors des tests physiques organisés pour la reprise. Enfin, l’ancien sélectionneur de la Roja doit régler l’épineux cas Kylian Mbappé.



Lors de sa présentation à la presse mercredi dernier, le nouvel homme fort du PSG n’avait pas voulu se mouiller. Cela était certainement une consigne du club. Nasser Al-Khelaïfi s’était chargé de faire passer des messages et de poser un ultimatum au Français : une prolongation ou un départ. Dans ce climat tendu, Luis Enrique tente donc de prendre ses marques.



Luis Enrique ne fera pas de cadeau à Mbappé



Et si on ne l’a pas entendu donner son avis sur le dossier KM7, il a les idées plutôt claires sur le sujet. Selon Relevo, le nouvel entraîneur du PSG veut un groupe uni et surtout aucun élément qui le perturbe. Il souhaite que ses joueurs mouillent le maillot et donnent tout pour le club.



Fidèle à sa ligne de conduite, l’Asturien ne compte faire aucun cadeau à Kylian Mbappé, bien que ce soit la star de l’équipe et le joueur autour duquel Paris a construit son projet. Le fait que son avenir agite autant le PSG n’est pas une bonne chose à ses yeux. D’ailleurs, certains de coéquipiers de KM7 sont agacés par rapport à son cas et ses récents propos.



Luis Enrique souhaite comme tout le monde que tout cela soit réglé au plus vite (si possible avant la fin du mois). Mais cela pourrait ne pas être le cas puisque le capitaine des Bleus a pour idée d’aller au bout de son contrat et de reprendre le chemin de l’entraînement le 17 juillet.



Et cette fois-ci, Luis Enrique ne pourra pas se cacher. En effet, il devra décider s’il fait appel à KM7 ou s’il le tient éloigné du groupe et des activités du club comme les matches amicaux (21, 25 et 28 juillet) ou la tournée estivale au Japon.



Selon Marca, à ce moment-là, on en saura bien plus sur la position de Luis Enrique, qui devrait s’entretenir avec le Bondynois. Le feuilleton Mbappé est loin d’être terminé.