PSG : Mbappé assume avoir traité Neymar de clochard

Les images avaient énormément fait parler. Le 25 septembre dernier, alors que le Paris Saint-Germain affrontait Montpellier, Kylian Mbappé venait d’être remplacé. Quelques instants plus tard, Neymar décalait Julian Draxler qui s’en était allé inscrire le deuxième but parisien. À ce moment, les caméras ont filmé Mbappé en train de lâcher un : « ce clochard, il ne me fait pas la passe ». Un reproche adressé à Neymar qui, selon lui, s’était montré bien plus collectif avec Draxler qu’avec lui. Aujourd’hui, le Bondynois est revenu sur cet incident.

« Oui, oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que, tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu'on veut gagner, mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancoeur. Il n'y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l'homme et j'admire ce qu'il est », a-t-il déclaré à L’Équipe.