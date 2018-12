PSG : Neymar à l’infirmerie

Malgré sa récente blessure, Neymar a tenu son rang contre l’Etoile Rouge de Belgrade mardi (4-1) lors du succès du PSG, synonyme de qualification. Le Brésilien s’est même distingué en marquant le deuxième but du PSG après une belle chevauchée. Satisfaisant pour Neymar, dont on attend toujours plus en Ligue des Champions qu’en Ligue 1.

Et selon L’Equipe, lors de l’entraînement jeudi, le Brésilien n’a pas participé à l’entraînement, restant aux soins. Ce dernier a pris la décision de laisser reposer son adducteur avant le match contre Dijon, finalement reporté. Un repos qui devrait finalement être bénéfique à l’ancien joueur du FC Barcelone, qui a déjà marqué 16 fois cette saison en 18 matches.