PSG : Neymar touché à un mollet

Neymar sera-t-il disponible pour affronter Angers vendredi pour le compte de la 6e journée de L1 ? Un doute existe à date. Le Brésilien a été touché à un mollet dimanche sur la pelouse de Reims (2-0).



À la fin de la rencontre, on l'a vu dire à Thomas Tuchel qu'il avait ressenti une gêne en montrant l'arrière d'une de ses jambes. Ce sont les examens passés par la star parisienne qui en diront plus sur la gravité de sa blessure et son indisponibilité, si indisponibilité il y a.



Par ailleurs, mercredi, la commission de discipline de la Ligue doit se prononcer au sujet de son altercation avec le Marseillais Alvaro Gonzalez, que Neymar accuse de lui avoir adressé des propos racistes.



Selon plusieurs versions, l'ex-Barcelonais est lui aussi soupçonné d'avoir adressé des insultes homophobes ou racistes. Selon le barème de sanctions, les deux joueurs, si les faits sont confirmés, risquent jusqu'à dix matchs de suspension.