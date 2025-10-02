PSG : Nuno Mendes balance ses vérités sur sa rivalité avec Lamine Yamal !

Le PSG a frappé fort mercredi soir. Très fort. Certes, le club de la capitale est le champion d’Europe en titre, ce qui fait de lui le favori à chaque match qu’il disputera dans la compétition. Mais cette fois, avec toutes les blessures côté parisien, beaucoup estimaient que c’est le FC Barcelone qui faisait office de favori. Finalement, c’est bien l’équipe de Luis Enrique qui l’a emporté après une excellente deuxième période pendant laquelle elle n’a pratiquement pas été inquiétée par son rival du soir…



Il faut dire que même s’il y avait de sacrés clients en face, à commencer par Lamine Yamal, le Paris Saint-Germain n’a pas tant souffert que ça. Le petit prodige espagnol avait certes plutôt bien lancé sa rencontre, avec des dribbles réussis et d’excellents ballons donnés à ses partenaires lors de la première demi-heure. Mais, peu à peu, il a disparu. Et Nuno Mendes n’y est pas pour rien.



Nuno Mendes, plus que satisfait

Le latéral portugais a encore rendu une excellente copie, étant notamment élu homme du match par la rédaction FM. Il a, comme avec le Portugal face à l’Espagne, énormément contribué à neutraliser Lamine Yamal. Après la rencontre, il s’est d’ailleurs exprimé sur ce duel avec le Barcelonais devant les caméras de TNT Sports Brasil. « C’est toujours un plaisir de jouer contre lui. C’est le deuxième meilleur joueur du monde. On voulait tous gagner. Mais que ce soit Lamine ou n’importe quel autre joueur, je prépare le match de la même manière. Ils n’ont pas tous le même profil, mais on doit réussir à défendre sur lui individuellement et aussi en équipe », a indiqué le latéral gauche lusitanien.



Puis, il a aussi parlé pour A Bola : « à chaque match, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe autant que possible. On sait que, quand il y a de gros matchs, avec des joueurs de grande qualité, on va entendre parler de ces duels un contre un. Le plus important, c’est d’avoir aidé l’équipe, d’être resté régulier après avoir vu le jaune, car c’est difficile de défendre un joueur comme Lamine avec un jaune. Je l’ai bien géré. Je pense que c’était un bon match de la part de l’équipe et aussi sur le plan individuel ». Ce qui est certain, c’est que Lamine Yamal doit en avoir marre de Nuno Mendes…