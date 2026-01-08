PSG-OM: Paris remporte le Trophée des champions aux tirs au but

Un scénario complètement dingue pour un drôle de Classique délocalisé au Koweït, ce jeudi 8 janvier. Le PSG a décroché un nouveau Trophée des champions en battant l’OM, décrochant un 7e titre en écho à la saison 2024-2025.



Au bout du temps additionnel

Pourtant, les Parisiens ont cru un temps voir ce titre filer entre leurs doigts, puisque malgré une ouverture du score grâce au Ballon d’or Ousmane Dembélé (1-0, 13'), les Marseillais ont totalement renversé la vapeur en seconde période.



D’abord grâce à un penalty discutable de Mason Greenwood (1-1, 75'), puis un but contre son camp de Pacho (1-2, 87'). Mais puisque la soirée a été folle, Gonçalo Ramos a égalisé au bout du temps additionnel (2-2, 90'+ 5), décrochant une séance de tirs au but inespérée.



Une séance durant laquelle Lucas Chevalier a été impérial, repoussant deux tirs au but marseillais et permettant au club de la capitale de glaner un nouveau trophée (4-1 sur les tab).



Avec Ouest-France