Mali-Sénégal (CAN 2025): un chaud derby pour une place en demi-finale

En huitièmes de finale, les champions de la CAN 2021 ont été surpris par une ouverture du score rapide du Soudan. Mais la réaction des “Lions” a été immédiate : ils ont égalisé puis pris l'avantage avant la pause (2-1).

Les coéquipiers de Sadio Mané devront montrer un meilleur visage face aux Maliens

pour aller chercher une deuxième couronne continentale au Maroc.

Le parcours du Mali jusqu'en quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations a été pour le moins laborieux. Les ‘Aigles” n'ont toujours pas remporté le moindre match dans le temps réglementaire, après avoir concédé trois nuls en phase de groupes.

Lors de leur dernier match, ils ont pourtant montré du caractère. Réduits à dix dès la 26e minute après l'expulsion de Woyo Coulibaly et menés 1-0 par la Tunisie, ils ont arraché l'égalisation sur pénalty dans les arrêts de jeu. Au bout du suspense et de 30 minutes de prolongation, c’est aux tirs au but qu’ils ont validé leur ticket. Désormais dans le dernier carré, ils devront hausser leur niveau de jeu face au "patron" du continent.

Plus tard dans la soirée, l’autre affiche prometteuse mettra aux prises le Maroc, pays hôte, et le Cameroun à partir de 19h00 GMT, dans un duel de géants du football africain.

La dernière confrontation entre le Sénégal et le Mali en Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2004 en Tunisie. La rencontre s'était soldée par un nul (1-1). Vingt ans après, “Lions” et “Aigles” s’affrontent pour une place en demi-finale. Le Sénégal, deuxième nation africaine au classement FIFA, assume parfaitement son statut de favori pour la CAN 2025. Les hommes de Pape Thiaw ont survolé leur groupe avec deux victoires nettes (3-0) et un nul solide face à une belle équipe de la RD Congo.