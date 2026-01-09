Réseau social
CAN 2025, ¼ de finale Mali vs Sénégal : voici la disposition tactique des deux sélections



 SENEGAL
16 EDOUARD MENDY    
19 MOUSSA NIAKHATE
3 KALIDOU KOULIBALY
25 EL H. MALICK DIOUF
15 KREPIN DIATTA
5 I. GANA GUEYE
26 PAPE GUEYE
7 HABIB DIARRA
13 ILIMAN NDIAYE
10 SADIO MANE
20 HABIB DIALLO
 
REMPLAÇANTS
Yehvann Diouf, Mory Diaw, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Lamine Camara, Ibrahim Mbaye, Ismaila Sarr, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Cheikh Tidiane Sabaly
MALI
16 D DIARRA
2 HTRAORE
4 HAIDARA
5 DIABY
10 BISSOUMA
11 L COULIBALY
17 SINAYOKO
20 SANGARE
23 A.DIENG
25 O CAMARA
28 GASSAMA
#TotalEnergiesAFCON2025
Vendredi 9 Janvier 2026 - 16:35


