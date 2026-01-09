Mali vs Sénégal (CAN 2025): le onze de départ des “Lions” avec Koulibaly et Habib Diallo

Le Sénégal défie le Mali ce vendredi à 16h00 GMT en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. À quelques heures du coup d’envoi, le sélectionneur Pape Thiaw a rendu public le onze de départ des « Lions ». Comme lors des précédentes rencontres, Habib Diarra est reconduit au milieu de terrain, tandis qu’Iliman Ndiaye débutera sur l’aile droite au détriment d’Ismaïla Sarr.
En attaque, Habib Diallo est titularisé devant Nicolas Jackson. De retour en charnière centrale, Kalidou Koulibaly retrouve également son brassard de capitaine.
