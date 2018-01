PSG : Sao Paulo démarche un retour de Lucas au club

Ne figurant plus dans les plans de l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery, l'ailier brésilien Lucas Moura (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) se trouve sur le départ, ce mercato d'hiver. Si le Brésilien intéresse Manchester United, une autre équipe tente de s'attacher ses services.

Selon le média auriverde "Lance", il s'agit de Sao Paulo. En effet, le club formateur de Lucas souhaiterait le récupérer en prêt lors de la seconde partie de la saison. Même si le PSG préfère un transfert sec, la présence de Rai, le directeur sportif de Sao Paulo, pourrait faciliter les négociations. Une affaire à suivre ...



Source: Maxifoot