PSG: Sergio Ramos encore forfait contre l’AS Monaco

Sergio Ramos et Presnel Kimpembe ne seront pas dans le groupe du PSG pour affronter Monaco, dimanche à 20h45. Les deux défenseurs sont à l'infirmerie, tout comme Neymar et Julian Draxler. Pour l'ancien capitaine du Real Madrid, un retour est envisagé la semaine prochaine. Presnel Kimpembe est incertain, en raison de douleurs abdominales.



Pour ce s’agit de Sergio Ramos, il va continuer sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans l’objectif d’être dans le groupe la semaine prochaine, rapporte RMC Sport.