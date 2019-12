PSG: année terminée pour Cavani et Kimpembe

Edinson Cavani et Presnel Kimpembe ne rejoueront pas en 2019. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, l'a annoncé mercredi soir en conférence de presse, après le large succès de ses joueurs au Mans (4-1), en Coupe de la Ligue. Le dernier match des Parisiens cette année, face à Amiens lors de la 19e journée de Ligue 1 (samedi, 20h45), sera « trop tôt » pour Kimpembe, « pas possible » pour Cavani, a sobrement indiqué Tuchel.



Quant à Idrissa Gueye, blessé contre Montpellier le 7 décembre, il n'est pas encore officiellement forfait. Le coach allemand a expliqué que le club devait encore « décider si c'est responsable ou non de prendre des risques ».



L’Equipe