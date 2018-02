PSG : l’étonnante rumeur venue d’Espagne sur la relation Neymar-Mbappé

Y a-t-il de l’eau dans le gaz entre les éléments offensifs du Paris Saint-Germain ? Outre le penaltygate entre Cavani et Neymar au début de la saison, cette fois ce serait entre le Brésilen et Kylian Mbappé que cela ne passerait pas. C’est en tout cas ce qu’on comprend dans l’article d’El Pais ce lundi matin. Après la victoire du PSG hier contre l’OM (3-0), la joie n’est pas au rendez-vous ce matin. Puisque, outre ce début d’affaires, Neymar est sorti blesser et pourrait manquer la rencontre face au Real Madrid dans huit jours en huitième de final retour de la Ligue des Champions.

D’après El Pais, les dirigeants du club francilien commenceraient à envisager sérieusement de céder Kylian Mbappé cet été. Neymar aurait transmis, avec l’aide d’un tiers, qu’il ne se sentirait pas à l’aise avec la jeune pépite du football français et cela est arrivé jusqu’aux oreilles des décideurs du PSG. Un membre du secrétariat technique aurait même proposé la solution de céder Mbappé au FC Barcelone avec de l’argent pour essayer d’attirer Philippe Coutinho, arrivé en Catalogne au cours de ce mercato d’hiver.

Barcelone et City sur les rangs



Ce plan aurait les faveurs de Neymar et cela lui assurerait un excellent séjour dans la capitale français selon le média espagnol. Les dirigeants du PSG, eux, auraient reçu cette idée avec intérêt et la détérioration, des relations entre Neymar et Mbappé, serait devenue tabou au club. D’autant que le Brésilien pense que l’international français pourrait lui faire de l’ombre dans sa conquête pour le Ballon d’Or malgré les mots du natif de Bondy à son arrivée à Paris qui expliquait qu’il ferait tout pour aider son compagnon de jeu à remporter l’ultime récompense individuelle.

Toujours d’après le journal ibérique, Mbappé refuserait de reconnaître une quelconque hiérarchie et c’est ce qui aurait contribué à créer un fossé entre les deux hommes. Après les rumeurs de cette relation tendue, le FC Barcelone et Manchester City seraient venus aux nouvelles annonçant pouvoir poser près de 300 millions d’euros sauf que le PSG préférerait récupérer Coutinho dans l’affaire pour faire plaisir à sa star auriverde.

Source : Footmercato