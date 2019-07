PSG : le FC Barcelone prépare sa première offre officielle pour Neymar

Le pronostic de Cristiano Ronaldo va-t-il se confirmer ? Interrogé sur l’avenir de Neymar, la star portugaise de la Juventus avait confié qu’elle voyait davantage le joueur du Paris Saint-Germain rester en France malgré tout le battage médiatique en faveur d’un retour à Barcelone. Mais si la version de CR7 tient toujours, le Barça semble tout de même prêt à tenter sa chance à fond pour rapatrier le Brésilien. D’ailleurs, la prochaine réunion de l’ECA (association des clubs européens) le 16 août prochain à Liverpool serait forcément scrutée de près, tout le monde guettant une possible rencontre entre Nasser Al-Khelaïfi et Jose Maria Bartomeu.



Cependant, si de nombreuses formules ont été évoquées dans les médias pour ce transfert, Paris n’a pas changé son discours d’un iota. Oui, un départ de Neymar est possible, mais aucune offre n’est encore arrivée du côté de la Porte d’Auteuil. « Honnêtement, il n’y a rien de différent par rapport à la dernière fois que l’on a parlé. Rien du tout. Ça n’a pas bougé, il n’y a pas d’offre concrète pour Neymar, il est avec nous. C’est un joueur du Paris Saint-Germain. Je répète, il n’y a pas d’offre concrète. C’est la même situation depuis dix jours », confiait Leonardo le 20 juillet dernier. Mais ça va bouger selon Sport. Les Culés auraient finalement décidé de passer à l’action après avoir constaté une absence d’efficacité dans les manoeuvres tentées par le super agent Pini Zahavi pour convaincre le PSG de lâcher son numéro 10.



Ça va enfin bouger du côté du Barça

Il ne s’agit pas pour autant d’essayer de boucler l’affaire dans un bref délai puisque le Barça a choisi d’installer une guerre d’usure, mais les Espagnols veulent formuler une première offre concrète pour envoyer enfin un signal fort aux Parisiens et guetter leur réaction. Cependant, le quotidien catalan ne précise pas la teneur exacte de cette première offre officielle. Il convient toutefois de rappeler que Paris ne négociera pas avec son homologue catalan si ce dernier tente d’inclure des joueurs dans l’opération. De plus, alors que les médias locaux affirment que le PSG serait finalement prêt à réclamer moins d’argent que prévu, le club de la capitale a démenti au Parisien la volonté de baisser le prix du crack brésilien à 180 M€.



Enfin, à l’heure où une réunion de la dernière chance entre Leonardo et Neymar en Chine a été évoquée, le quotidien français précise que Nasser Al-Khelaïfi n’est pas pressé de découvrir la proposition barcelonaise, son objectif étant plutôt de « remettre Neymar dans le droit chemin plutôt que de le pousser dehors », selon les dires de son entourage au journal. Le Barça parviendra-t-il à renverser la vapeur ? Une chose est sûre : les Blaugranas sont seuls sur ce dossier et peuvent avancer à leur rythme, la Juventus ayant démenti au Parisien quelconque intérêt pour le Brésilien. « C’est de la folie totale ».