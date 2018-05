PSG : le coup de gueule de Neymar, fatigué par les rumeurs

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Neymar (26 ans) doit composer depuis plusieurs mois avec des rumeurs de départ. La presse espagnole prend un malin plaisir à l'envoyer du côté du Real Madrid et annonçait vendredi son désir de quitter le club de la capitale dès cet été. Présent à la cérémonie des Trophées UNFP pour recevoir son titre de meilleur joueur de Ligue 1, le Brésilien a poussé un coup de gueule.

Neymar «ça devient un peu pénible...»

«Ah ! À chaque mercato c'est comme ça, la presse annonce des choses, s'est emporté l'international brésilien dans des propos relayés par RMC. Mais ce n'est pas le moment pour moi d'en parler. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici, les objectifs que j'ai... Et mon objectif maintenant c'est la Coupe du monde, ce n'est pas de parler des transferts. J'entends ça à chaque période de transferts, ça devient un peu pénible...» Après son tweet où il se disait «fier de porter le maillot» parisien, Neymar rassure un peu les supporters sur son avenir.



Mais pourquoi attendre pour faire taire les rumeurs à son sujet s'il trouve cela aussi pénible ? Ça ne lui prendrait pas beaucoup de son temps d'annoncer clairement et publiquement qu'il restera à Paris cet été afin d'ôter les derniers doutes. La tendance n'est pas à un départ, mais l'Auriverde laisse planer un certain flou. Est-ce pour mieux négocier une revalorisation salariale évoquée ces derniers jours ? C'est bien possible.

Neymar est «content» de sa saison

En attendant, Neymar est satisfait de sa première saison parisienne. «Je suis très content des titres mais je n'ai pas tout fait tout seul. C'est grâce à l'aide de mes coéquipiers, du staff du PSG, grâce à tous. Cela a été une grande saison. Pour moi, cela a été une bonne saison», a confié celui qui a marqué 28 buts toutes compétitions confondues avec Paris.



Un bilan qui aurait dû être bien supérieur sans cette blessure qui a gâché sa fin de saison. «Rester aussi longtemps, trois mois, sans jouer, c'est horrible pour un athlète», a-t-il glissé dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien. Désormais, il va tout faire pour être prêt physiquement à débuter la Coupe du monde avec le Brésil.

Avec Maxifoot