PSG : révélation choc sur les blessures de Neymar

Encore une fois blessé à la cheville droite, le Brésilien ne rejouera plus de la saison. Selon Footmercato, ses pépins physiques à la cheville auraient pu être évités.



Cette fois, Neymar n’y échappera pas. Victime d’une nouvelle blessure à la cheville droite, le Brésilien ne rejouera plus de la saison. Alors qu’il s’était lancé dans un énième contre-la-montre pour se rendre à nouveau disponible, notamment en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a dit stop.



Lassé de voir la cheville de son numéro passer entre les mains de son staff médical, le club de la capitale a cette fois-ci décidé de le faire opérer.



«Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif», indique le communiqué publié par les Rouge et Bleu.