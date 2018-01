PSG : son avenir, Ben Arfa a tranché pour de bon

32 matchs, 4 buts, 1126 minutes disputées. Voilà le bilan du passage d'Hatem Ben Arfa (30 ans) depuis son arrivée à l'été 2016 au Paris Saint-Germain. Débarqué dans la capitale après une saison réussie à Nice, le milieu offensif a enchaîné les performances moyennes jusqu'à disparaître du groupe d'Unai Emery au mois d'avril 2017.

Mais alors que les dirigeants franciliens lui ont ouvert la porte pour un départ l'été dernier, Ben Arfa a décidé de rester afin d'inverser la tendance. Raté.

Ben Arfa ira jusqu'au bout de son contrat

Non seulement, l'ancien Lyonnais n'a pas disputé le moindre match cette saison, mais en plus, il a réussi à tomber dans l'oubli. Résultat, le quotidien Le Parisien assure ce jeudi que le milieu offensif français a choisi de continuer de tenir tête à sa direction en allant au terme de son contrat, qui expire en juin prochain. Annoncé dans le viseur de nombreuses formations anglaises, dont Leicester, pour cet hiver, le natif de Clamart préfère honorer son bail jusqu'au bout afin de s'engager librement avec la formation de son choix dès l'été prochain avec l'idée d'empocher une belle prime à la signature.

A bientôt 31 ans, Ben Arfa a perdu encore plus de temps

Une décision assumée, certes, mais qui pourrait lui porter préjudice. En effet, en décidant de faire une croix sur l'aspect sportif, puisqu'il a l'opportunité de briller ailleurs dès ce mois de janvier, Ben Arfa pourrait perdre du crédit auprès des équipes qui lui ont longtemps fait les yeux doux.

Bien évidemment, l'international tricolore a déjà su relever la tête par le passé et ce n'est pas un hasard s'il a réussi à taper dans l'oeil du PSG, même après les nombreuses désillusions connues dans sa carrière. Mais la trentaine passée, difficile de ne pas penser qu'un tel talent aurait pu donner bien plus en préférant tenter sa chance loin de Paris après neuf mois au placard...

Source: Maxifoot