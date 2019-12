PSG : un groupe avec beaucoup d’absences pour recevoir Galatasaray

​Ce mercredi (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato), le Paris Saint-Germain reçoit Galatasaray dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Champions. Déjà qualifié et en tête du groupe A, le club de la capitale doit faire face à une vague de blessures. Et c’est un groupe largement remanié qui est convoqué par Thomas Tuchel.



En effet, les absences d’Angel Di Maria, de Colin Dagba, de Thomas Meunier s’ajoutent à celles d’Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Presnel Kimpembe. En revanche, le coach parisien peut compter sur les retours de Thilo Kehrer et de Marco Verratti.



Le groupe du PSG :



Navas, Rico, Innocent - Bernat, Silva, Marquinhos, Diallo, Kehrer, Kurzawa, Kouassi - Draxler, Sarabia, Paredes, Verratti - Cavani, Choupo-Moting, Icardi, Mbappé, Neymar.