PSG : une partie du vestiaire a lâché Christophe Galtier

Les révélations sur Christophe Galtier ont fait réagir le vestiaire du PSG.

Une polémique de plus. Cette saison, le Paris Saint-Germain n’est pas épargné par les problèmes. Outre les cas personnels à régler, le club de la capitale a dû faire face aux histoires liées au "pénaltygate", au "pivot gang" ou encore au char à voile.



Selon Footmercato, les problèmes judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi ou encore d’Achraf Hakimi, soupçonné d’agression sexuelle, ont aussi pollué l’environnement du club. Depuis mardi, Christophe Galtier, dont l’avenir fait couler beaucoup d’encre, est au centre d’une grave polémique.



En effet, le technicien français est accusé d’avoir eu un comportement choquant avec certains joueurs musulmans de l’OGC Nice l’an dernier durant le Ramadan. C’est Julien Fournier, ancien directeur du football du club, qui a fait ces révélations dans un e-mail envoyé à la direction azuréenne l’an dernier. Pointé du doigt et clairement accusé de racisme, Galtier est visiblement au fond du trou mais bien décidé à laver son honneur.



Il envisage d’ailleurs des poursuites judiciaires selon Le Parisien, alors que le PSG a déjà ouvert une enquête interne pour faire la lumière sur cette sombre affaire.



Le vestiaire du PSG a son avis sur la polémique



Une affaire dont les dirigeants étaient visiblement déjà au courant selon plusieurs médias. Dans ce contexte très tendu, le coach parisien, qui reste en poste pour le moment, doit préparer le match de son équipe samedi face à Lens.



Malgré tout, il ne peut pas faire comme si de rien était. Lors de la séance d’hier, il est apparu touché avec la mine des mauvais jours. Le Parisien explique qu’il n’a pas évoqué le sujet très sensible avec ses joueurs. Ces derniers en ont fait de même. En revanche, certains ont leur avis sur cette affaire.



En effet, L’Equipe révèle que plusieurs joueurs de l’effectif francilien étaient au courant des accusations à l’encontre de Galtier. Ce sont surtout des éléments français qui avaient eu vent de ces histoires lors de discussions entre coéquipiers en sélection nationale.



Le quotidien sportif ajoute que de nombreux Parisiens estiment que les faits sont avérés et qu’ils ne voient pas comment le coach tricolore pourra résister à tous ces évènements. Le vestiaire du PSG, où certains ont d’ailleurs pointé du doigt la gestion de Galtier (différence de traitement entre les stars et les jeunes) cette saison, a donc évoqué ce sujet brûlant.