PUR: le Pr Issa Sall et Serigne Moustapha Sy sous haute tension

Le torchon brûle entre le responsable moral des Moustachidines Serigne Moustapha Sy et le secrétaire général du Parti de l'unité et de rassemblement (PUR). En effet, le Journal Enquête révèle dans son édition de ce jour que ces deux leaders et certains responsables même du parti ne parlent plus le même langage.



Toutefois, ces dissensions qui touchent le parti dont on disait le plus organisé et le plus soudé sur la scène politique, à qui son congrès d'investiture prévu ce 1er décembre est reporté d'une semaine. En attendant de résoudre les problèmes...