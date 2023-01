Pablo Sarabia quitte officiellement le PSG

Cela ne faisait plus aucun doute et c'est désormais officiel. Pablo Sarabia n'est plus un joueur du PSG et a rejoint ce mardi le club anglais de Wolverhampton dans le cadre d'un transfert définitif. L'ailier espagnol de 30 ans s'est engagé pour deux ans et demi avec les Wolves.



Arrivé à Paris en provenance du FC Séville en 2019, Pablo Sarabia a marqué 22 buts et délivré 12 passes décisives en 98 rencontres toutes compétitions avec le club de Ligue 1. En Angleterre, le joueur de la Roja (26 sélections) retrouve Julen Lopetegui qui l'a déjà coaché en Andalousie, rapporte RMC Sport.