Paiement primes de motivation lutte contre Covid-19: And Gueusseum dénonce la discrimination entre agents de l'Etat et ceux des collectivités territoriales

L'alliance des Syndicats Autonomes de la santé (ASAS) SUTSAS-SUDTMSAT-SANTE/D And GEUSSEUM a tenu une conférence de presse ce mardi 1 septembre 2020, pour réclamer le paiement des primes de motivation des agents de santé des Collectivités territoriales dans la lutte contre la Covid 19. Elle accuse le Ministère de la Santé et de l'Action sociale de discrimination dans le paiement de ces primes.



Selon And Gueusseum, des agents de l’Etat ont reçu trois mois de primes, soit 150.000 F Cfa. Alors que ceux des Collectivités territoriales n’ont encore rien reçu. «Ces travailleurs ont lancé un cri de cœur contre cette discrimination, contre cette injustice. Ils doivent être au même pied d'égalité que les agents de l'Etat du moment qu'ils sont en première ligne de contact avec les patients et que ce sont les centres et postes de santé qui reçoivent les malades pour les prélèvements et les orientent vers le centre de traitement », a déclaré l’Alliance syndicale au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi 1er septembre 2020.



L’Alliance And Gueusseum demande ainsi au ministre de la Santé et de l’Action sociale « de mettre fin au traitement inique et discriminatoire des agents de santé des Collectivités territoriales (...) (parce que) les collectivités territoriales, pour ceux qui semblent l’ignorer, sont des remembrements de l’Etat, et à ce titre, ils méritent la même considération que leurs homologues de l’Etat ».



Arrêt de travail des agents de santé mercredi

Pour mettre fin à ce système et se faire entendre, les agents de santé des Collectivités territoriales ont décidé mettre en œuvre un plan d’actions : « port de brassage rouge par tous les agents de santé des collectivités territoriales du Sénégal à partir de ce mercredi 2 septembre 2020; Arrêt de travail du mercredi de 10 h à 15 h ce mercredi 2 septembre 2020; Dépôt d'un préavis de grève le mercredi 2 septembre 2020; Marche d'avertissement avec respect de la distanciation physique une semaine avant l'expiration du préavis »