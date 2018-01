Paix en Casamance : «La libération de deux membres du MFDC «peut être un déclic» (GPRC)

«Quelqu’un à qui on prive la liberté ne peut que se réjouir de la retrouver un jour », a déclaré Pr Ibrahima Ama Diémé, membre du GRPC qui commentait la libération de deux membres du MFDC, ce vendredi, par l’Etat du Sénégal.



Selon lui cet acte entre dans le cadre de la concrétisation du vœu du chef de l’Etat de «voir toutes les parties s’engager pour renforcer le processus de paix». Et d’ajouter : «ça peut même être un déclic pour sa part » et ainsi, «faciliter ces négociations qui sont en train de se construire», soutient-t-il à Sud Fm.



«Nous, au niveau du GRPC, on a toujours souhaité que dans le courant du premier mandat du Président Macky Sall, qu’il puisse justement arriver à matérialiser cette longue accalmie que nous vivons depuis son accession au pouvoir en 2012», ajoute-t-il.



Et cette accalmie, Pr Diémé l’explique par l’option du chef de l’Etat qui a privilégié la «négociation et le dialogue » pour la résolution de cette crise ». A l’en croire, l’appel lancé par Macky Sall au soir du 31 décembre entre dans ce cadre. «Cela témoigne de la consolidation qu’il veut lui-même de ce processus de paix».