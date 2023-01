Pakistan: plusieurs morts dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée de Peshawar

Au moins 17 personnes ont été tuées et 80 autres blessées dans une explosion survenue lundi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le Nord-Ouest du Pakistan, a affirmé à l'AFP un porte-parole hospitalier. "Nous avons reçu d'autres corps. Jusqu'à maintenant, nous avons reçu 17 corps et plus de 80 blessés", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'hôpital Lady Reading de Peshawar, Muhammad Asim Khan.



"Nous cherchons à obtenir de plus amples informations, mais l'explosion a eu lieu à l'heure de la prière", a confirmé à l'AFP, Muhammad Ijaz Khan, le chef de la police de Peshawar. Une partie du toit et d'un mur de la mosquée se sont effondrés sous le souffle de l'explosion et une opération était en cours pour secourir des personnes coincées sous les débris.