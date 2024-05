Palais de la République : Quand le Président reçoit des élèves de Thiès - "Toi, tu me ressembles..." (Vidéo)

Une visite au palais de la République a réservé une surprise à un groupe de jeunes élèves de Thiès. En effet, ils ont eu l'opportunité de rencontrer le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Cette rencontre fortuite a été mise à profit par le Président du gouvernement scolaire, qui a chaleureusement félicité le Président de la République pour sa récente et brillante élection. Ce geste symbolique a marqué le début d'une série d'échanges sincères et spontanés entre les élèves et le chef de l'État. D'un air taquin, le Président s'est adressé à un des enfants en lui disant : "Haa toi, tu me ressembles", montrant ainsi son affection.



Au cours de cette journée dédiée au dialogue national, le Président Faye a saisi l'occasion pour rappeler l'importance cruciale de la prise de conscience collective concernant l'héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Il a souligné que ce dialogue intergénérationnel est essentiel pour construire un avenir durable et harmonieux.



Cette rencontre a non seulement enrichi les élèves par la sagesse et les conseils du Président, mais a également illustré l'engagement du chef de l'État à promouvoir une communication ouverte avec les jeunes, considérés comme les futurs piliers de la nation.