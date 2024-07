Panafricanisme, solidarité et coopération : les recommandation de FRAPP à Diomaye

L'intégration africaine est au coeur de la gouvernance de Bassirou Diomaye. Autrement dit, confie FRAPP dans son rapport trimestriel parvenu à PressAfrik, "sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Sénégal affirme un engagement renouvelé envers les idéaux panafricanistes". Pour les auteurs du présent rapport, le contexte actuel recommande de renforcer les liens de solidarités entre les pays africains. "Le contexte actuel est marqué par une volonté de renforcer les liens de solidarité entre les nations africaines pour faire face aux défis communs tels que le développement économique, la sécurité, et la justice sociale", a souligné le FRAPP. Avant d'ajouter : "Le gouvernement se positionne en faveur d'une intégration africaine fondée sur des principes de justice sociale, de souveraineté et de solidarité".



Dans le chapitre des recommandations, l'organisation prône le renforcement des relations africaines. "Pour optimiser l'impact de ces actions, il est recommandé de renforcer les relations africaines, promouvoir la coopération Sud-Sud et l'intégration régionale pour renforcer la solidarité et la souveraineté économique. Un suivi rigoureux des accords internationaux, en mettant l'accent sur la justice sociale et la solidarité, ainsi qu'une sensibilisation accrue des citoyens sénégalais aux initiatives panafricaines sont essentiels" ont indiqué Guy Marius Sagna et compagnons.