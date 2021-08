Panama et Colombie concluent un accord pour faciliter le voyage des migrants vers le Nord

L'accord, grâce auquel des quotas de migrants en transit seront établis dès la semaine prochaine, a été conclu vendredi lors d'une rencontre entre la ministre des Affaires étrangères colombienne, Marta Lucia Ramirez, et son homologue panaméenne Erika Mouynes.



Le transit à travers leurs territoires des migrants qui tentent de rejoindre les Etats-Unis sera ainsi facilité : il s'agit de résoudre la crise liée à l'afflux de clandestins prêts à traverser l'inhospitalière jungle panaméenne du Darien et actuellement bloqués côté colombien de la frontière dans le port de Necocli. Parmi eux, de nombreux Haïtiens, des femmes et des enfants.